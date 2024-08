Reprodução/WIKICOMMONS Logo do Colégio Bandeirantes, que fica na zona sul de São Paulo

Dezenas de estudantes se reuniram em um protesto nesta segunda-feira (19), na frente do Colégio Bandeirantes , na Zona Sul de São Paulo , após um colega se suicidar na semana passada. Segundo os alunos, o menino era vítima de bullying e a escola não tomou medidas para protegê-lo. As informações são da Folha de S. Paulo.

O estudante era bolsista desde o ano passado e já havia relatado problemas como 'provocações' à instituição, segundo informado pelo próprio Bandeirantes.

O que diz a escola

Em nota, a escola lamentou a morte do aluno e disse que o protesto desta segunda-feira foi o único realizado, e que "respeitamos o direito das pessoas de se expressarem, reconhecendo importância do diálogo aberto e da livre expressão".

Além disso, adicionou que aplica, desde 1992, um trabalho de convivência com aulas semanais sobre o bullying, realizado também após a denúncia feita pelo estudante.

"Foi realizado um trabalho educativo com os alunos envolvidos, passando a ser acompanhados continuamente. Não houve nenhum indício de recorrência de provocações", afirmou o colégio.

"Outra frente são ações diretas, como o método de preocupação compartilhada, que consiste em atuar especificamente quando há uma suspeita de intimidação sistemática (bullying). Adicionalmente, professores, orientadores e inspetores estão atentos aos alunos durante todo o ano letivo, realizando atendimentos individuais necessários", diz a nota.

