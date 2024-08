Agência Brasil Brasil tem 212,5 milhões de habitantes, diz IBGE

A população brasileira é estimada em 212.583.750 habitantes, de acordo com dados publicados nesta quinta-feira (29) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no Diário Oficial da União (DOU).

Segundo a estimativa, que considera a contagem realizada até 1º de julho de 2024 , esse número significa uma alta de 4,68% em relação a 2023, quando o IBGE estimou 203.080.756 milhões de habitantes . O censo anterior, de 2022, apontava 203.062.512 brasileiros .

A contagem também indica o número de pessoas em estados e municípios. O estado de São Paulo segue na liderança, com 45.973.194 habitantes.

O levantamento do IBGE serve de referência para vários indicadores sociais, econômicos e demográficos do país.

Além disso, é um parâmetro usado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para calcular os fundos de participações de estados e municípios, por meio dos quais a União distribui verbas.

População por estado no Brasil

São Paulo segue com o maior número de habitantes: 45,9 milhões de pessoas — 21,6% do total do país. No senso de 2023, a população paulista era de 44,4 milhões. Na sequência, os estados mais populosos são Minas Gerais (21,3 milhões) e Rio de Janeiro (17,2 milhões);

O estado com a menor população é Roraima, com 716.793 habitantes. O estado também teve o maior crescimento populacional: saltou de 636.707 para 716.793, uma alta de 12,58%.

Por outro lado, o menor crescimento foi em Alagoas, de 2,95%, seguido pelo Rio Grande do Sul (3,19%) e Piauí (3,20%).

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .