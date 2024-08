Reprodução: Flickr Essa é a primeira vez que os idosos ultrapassam os mais jovens desde os anos 2000

A faixa etária com mais de 60 anos já não é mais minoria no Brasil . Desde 2023, os jovens entre 15 e 24 anos passaram a ser a menor parcela da população brasileira, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quinta-feira (22).

De acordo com os dados do IBGE , 14,8% da população pertencia ao grupo mais jovem em 2023, enquanto idosos representavam 15,6%.

Essa é a primeira vez que os idosos ultrapassam os mais jovens desde os anos 2000. Veja a distribuição da população:

0 a 14 anos: 20,1%

15 a 24 anos: 14,8%

25 a 39 anos: 23,3%

40 a 59 anos: 26,2%

Mais de 60: 15,6%

Em 2046, a parcela da população com mais de 60 anos será a mais significativa, correspondendo a 28%. Já em 2070, aproximadamente três em cada dez brasileiros estarão nesta faixa etária, totalizando 37,8%. Além disso, a idade média dos brasileiros aumentará para 51,2 anos, comparada aos atuais 34,8 anos.





Responsável pelo recuo

A queda da taxa de fecundidade é o principal responsável pela diminuição da população nos próximos anos.

A taxa de fecundidade do país em 2023 caiu para 1,57 filho por mulher. Segundo as Projeções de População 2024, a proporção do país era de 2,32 filhos por mulher em 2000, mas recuou para 1,75 filhos por mulher em 2010 e chegou a 1,57 em 2023. A previsão é de que próximos anos essa taxa diminua para 1,47 em 2030 e atinja o menor número em 2041, chegando a 1,44 filho por mulher.

A partir de 2050, as Projeções sugerem um leve aumento na taxa, que deverá atingir 1,45 em 2050, 1,47 em 2060 e 1,50 em 2070.

Segundo o IBGE, a população do Brasil vai parar de crescer em 2041, quando chegará a 220.425.299 habitantes. Em 2070, o país chegará aos 199.228.708 habitantes.

