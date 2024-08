Foto: Mycchel Legnaghi Geada na vegetação catarinense

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de geadas para esta quarta-feira (28) em partes do Sul do Brasil. O comunicado é o mesmo da previsão de ontem, mas, segundo os metereologistas, o de hoje é menos intenso, porém ainda assim pode causar prejuízos às plantações. Já em São Paulo e no Rio, o frio permanece, mas os termômetros devem registrar temperaturas um pouco mais altas que ao longo da última semana.

Em algumas regiões do Paraná e Santa Catarina, as temperaturas mínimas previstas devem permanecer na faixa dos 3°C. No Rio de Janeiro, a temperatura começa a subir levemente até sexta-feira (30), com elevação gradual da temperatura durante a semana: mínima de 16 °C e máxima de 28 °C.

Em São Paulo há possibilidade de nevoeiros e céu bastante nublado, porém a temperatura também deve subir. Na sexta-feira (30), os termômetros da capital paulista deverão marcar mínimas de 13 °C e máximas de 26 °C.

Já em Belo Horizonte, a característica climpatica mais marcante será a amplitude térmica, com variação de até 17 °C durante o dia, na sexta (30), com mínimas de 11 °C e máxima de 28 °C.

A meteorologista do Inmet Andrea Ramos comenta que este frio é consequência de "eventos extremos" que o país enfrentou. O declínio de temperatura, previsto pelo Inmet, chegou ao fim na terça-feira. Agora, a tendência é esquentar, afirma Andrea:

"Estamos vivendo eventos extremos a todo o tempo. O calorão já está situado no Norte e no Nordeste, mas o calor deve aumentar, principalmente no Centro-Oeste, onde estão ocorrendo as queimadas", explica.

Geadas

A previsão de geadas permanece em boa parte do Sul do país, o que preocupa principalmente agricultores da região, já que o fenômeno provoca congelamento da água nas plantas, o que pode ocasionar a destruição de produtos sensíveis ao frio.

As regiões com alerta laranja de "perigo potencial" de geadas são o Oeste Catarinense, o Vale do Itajaí e a Região Metropolitana de Curitiba.

Vendavais

No Nordeste o risco são ventos fortes, que podem chegar a 60km/h em regiões de todos os estados, o que pode causar queda de árvores e movimentação de dunas de areia sobre construções.

