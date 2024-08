Reprodução O suspeito confessou ter atirado em sua parceira por ciúmes e, em seguida, tentou tirar a própria vida





Em um episódio ocorrido em Patos de Minas, no último domingo (25), um homem está sob custódia policial após matar sua namorada na frente da filha por suspeitar de traição e postar fotos do corpo nas redes sociais.

O crime ocorreu na residência do casal, localizada em um bairro da cidade, onde vizinhos relataram ter ouvido tiros e acionaram a polícia.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram o corpo da vítima na cozinha, enquanto o suspeito, armado, se recusava a seguir as ordens dos oficiais. Diante da situação, os policiais foram forçados a arrombar a porta da casa para deter o homem.





Suspeito confessou o crime

O suspeito confessou ter atirado em sua parceira por ciúmes e, em seguida, tentou tirar a própria vida. Ele foi encontrado com ferimentos graves e levado ao hospital, onde passou por cirurgia. O homem permanece hospitalizado sob custódia policial.

A filha do casal foi colocada sob proteção, e sua identidade está sendo preservada para garantir sua segurança e privacidade. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para os procedimentos necessários.

