Instagram O prefeito de Eirunepé (AM), Raylan Barroso, tomando whey protein

O prefeito de Eirunepé (AM), Raylan Barroso, resolveu dar uma "forcinha" a mais no candidato que apoia para sua sucessão, Anderson Araújo (PT). Segundo a promessa, ele irá implantar uma academia popular na cidade e distribuir whey protein de graça para os adeptos. (Veja vídeo abaixo)

O whey protein é um concentrado baseado na proteína do leite, muito comum entre praticantes de musculação.

"Nós temos um projeto que não deu tempo de implantar, mas ele [Anderson] e o Haroldo [candidato a vice] vão implantar, que é uma academia popular", disse Barroso em comício na última sexta-feira (23).

"E mais, além de jovens poderem malhar de forma gratuita, ainda vão tomar, quando terminar suas atividades, vai ter whey de graça para vocês tomarem a proteína de vocês."

Nas redes sociais, Barroso mostra-se um entusiasta do produto e costuma divulgar seus benefícios.

Vídeo





