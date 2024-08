FreePik O suposto crime teria sido na Lagoa Funda, na zona rural de Brumado





Na última segunda-feira (26), um velório foi interrompido após a Polícia Civil decidir retirar o corpo de uma mulher do local para realizar uma perícia . O episódio ocorreu em Brumado após os policiais receberem uma denúncia de que a morte teria ocorrido por causa de um crime.

Segundo informações das autoridades, uma pessoa informou que a mulher teria sido vítima de violência doméstica. A testemunha explicou que as supostas agressões podem ter levado a moça a não resistir aos ferimentos e falecido por conta dos machucados feitos por um homem.

O suposto crime teria sido na Lagoa Funda, na zona rural de Brumado. A Polícia Civil agora tem investigado o caso para saber por qual motivo as autoridades não foram informadas do possível crime para poder realizar a apuração.





Investigação

Os policiais civis interromperam o velório, surpreendendo amigos e familiares, e avisaram que o corpo seria encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal). A vítima passará por análise para que a justiça saiba o real motivo do falecimento dela.

A delegacia de Brumado seguirá apurando o caso e, comprovando-se que houve violência doméstica, a polícia iniciará uma investigação para descobrir quem foi o responsável pelo crime.

