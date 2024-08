Polícia Civil do Piauí/Divulgação Tanto o veneno quanto uma sacola com cajus foram apreendidos e enviados para análise no Instituto de Criminalística

Uma mulher foi presa, suspeita de ter oferecido cajus envenenados para duas crianças em Parnaíba, no norte do Piauí. Um dos meninos, de 7 anos, faleceu na tarde desta quarta-feira (28).

Na noite de quinta-feira (22), a mulher teria entregue as frutas a dois irmãos, de sete e oito anos. Ambos foram internados em estado grave após consumirem o alimento. A criança mais nova, João Miguel Silva, de 7 anos, teve morte encefálica, conforme informou a Secretaria de Saúde do município. O irmão mais velho continua na UTI pediátrica do Hospital de Urgência de Teresina, em estado crítico.

João Miguel da Silva, 7, faleceu nesta quarta-feira no Hospital de Urgência de Teresina, onde estava internado desde domingo (25) devido ao envenenamento. Ele e o irmão, de 8 anos, foram envenenados e apresentavam um quadro grave desde sexta-feira (23). O estado de saúde do irmão mais velho permanece crítico. Lucélia Maria da Conceição Silva, de 52 anos, vizinha das vítimas e suspeita do crime, foi presa pouco depois e teve sua prisão preventiva decretada.

As crianças apresentaram sintomas de envenenamento e foram levadas ao Hospital Nossa Senhora de Fátima, em Parnaíba. Posteriormente, foram transferidas para a capital em uma aeronave do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A equipe médica do hospital realizou exames para identificar a substância tóxica, mas os resultados ainda não foram divulgados.

Decreto de prisão preventiva

Na decisão que transformou a prisão em flagrante em preventiva, o juiz Marcos Antonio Moura Mendes apontou a presença de provas materiais e indícios de autoria, como: veneno encontrado na casa da suspeita; a existência de um cajueiro no quintal da residência dela; relatos de vizinhos sobre agressões a crianças.

Segundo o delegado Renato Pinheiro, da Central de Flagrantes de Parnaíba, a suspeita negou o envenenamento, mas durante uma busca em sua residência, indicou o local onde o veneno estava guardado.

Os policiais encontraram sob uma cômoda embalagens de uma substância semelhante à estricnina, popularmente conhecida como "chumbinho". Essa substância pode causar convulsões, espasmos musculares e insuficiência respiratória, mas continua em análise.

Lucélia alegou usar o veneno para controle de ratos. Tanto o veneno quanto uma sacola com cajus foram apreendidos e enviados para análise no Instituto de Criminalística. A suspeita permanece presa na Penitenciária Mista da cidade.





Crianças receberam cajus de vizinha

A mãe dos meninos relatou que, na sexta-feira (23), o filho mais velho chegou em casa com um saco de cajus, que teria sido oferecido por Lucélia Maria da Conceição Silva.

“Ele foi comer os cajus com o irmão e os dois saíram para brincar. Quando o mais novo voltou, disse que estava tonto, se sentindo mole e me pediu para segurá-lo. Eu o segurei e ele estava roxo, com a língua preta, babando e vomitando o caju”, lembrou Francisca.

O filho caçula foi levado ao hospital, e logo em seguida, o irmão mais velho, com os mesmos sintomas, também foi internado. Francisca afirmou não ter nenhum tipo de relação com a vizinha suspeita do crime.

Suspeita de envenenamento leva à prisão

Os meninos começaram a se sentir mal após consumirem os cajus supostamente dados pela vizinha. Lucélia Maria da Conceição Silva foi identificada, mas ainda não se sabe se o envenenamento foi intencional ou acidental.

A mãe das crianças informou que há registros de animais envenenados no bairro Dom Rufino, onde residem.

"Relatos de testemunhas apresentaram informações de que a suspeita do crime tem conflitos com a vizinhança e de que, frequentemente, animais aparecem supostamente envenenados e mortos nas proximidades da casa da investigada", informou a Polícia Civil.

Apesar de uma viatura ter sido deixada na frente da casa de Lucélia para evitar danos, moradores revoltados incendiaram a residência durante a noite.

Após a denúncia, a Polícia Militar prendeu a suspeita, que foi levada à Central de Flagrantes de Parnaíba. A Polícia Civil realizou buscas na casa da mulher e apreendeu frascos suspeitos de conter substâncias tóxicas para análise.

"Após colher os depoimentos, inclusive o depoimento da mãe das vítimas narrando o gravíssimo estado em que as crianças se encontram e, diante do histórico criminoso da investigada, já sendo investigada por outros crimes, a Polícia Civil realizou levantamento de dados e relatório a fim de dar robustez ao pedido de busca", completou a Polícia Civil.

