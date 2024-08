Redação GPS Em pronunciamento, Marina Silva alerta para urgência na proteção ambiental

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), declarou que os incêndios que atingiram diferentes pontos do estado de São Paulo no último fim de semana são comparáveis ao "Dia do Fogo", que ocorreu em 10 de agosto de 2019 na Amazônia. A expressão se refere à ação coordenada de fazendeiros, garimpeiros e grileiros que provocou grandes incêndios na região amazônica.



Marina Silva classificou a situação como "atípica" e enfatizou a necessidade de uma "investigação cuidadosa" para esclarecer as causas dos incêndios que afetaram 10 cidades paulistas. Ela destacou a importância de uma colaboração entre a União e o Governo do Estado para o combate ao fogo.



A ministra também mencionou uma "queda consistente" no desmatamento nos últimos quatro meses em vários biomas do Matopiba, que inclui os estados da Bahia, Maranhão, Piauí e Tocantins. Segundo ela, a queda foi de 50% na Bahia, com resultados semelhantes no Maranhão e Tocantins. No entanto, o Piauí mantém uma "tendência de alta" no desmatamento.



Marina atribui a redução do desmatamento aos esforços do PPCerrado (Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento no Bioma Cerrado) e afirmou que o governo está trabalhando em planos para outros biomas, como a Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal.

A ministra expressou a expectativa de que um mecanismo de pagamento por florestas preservadas ou restauradas esteja "operacional" até a COP30, prevista para novembro de 2025. Esse mecanismo deverá ser financiado por agências multilaterais e países desenvolvidos como Alemanha, Noruega e Reino Unido. Segundo Marina, o Brasil já possui o Fundo Amazônia e outras iniciativas importantes, mas falta um incentivo para aqueles que preservam.



Exploração de petróleo na foz do Amazonas

Sobre a polêmica exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, Marina afirmou que o Ibama não decide se o projeto será aprovado, mas sim verifica a viabilidade ambiental. Ela esclareceu que já houve duas negativas de licença por insuficiência de informações ambientais e que o novo pedido está em análise. A decisão final será técnica, independentemente do parecer.

Marina Silva fez essas declarações após o lançamento da campanha de Marina Bragante (Rede) para a Câmara Municipal de São Paulo. A ministra, que pretende se envolver intensamente na campanha, apoia a candidatura de Guilherme Boulos (PSOL) para a prefeitura de São Paulo.



No sábado (24), durante um comício com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e outras lideranças, Marina Silva destacou a importância de eleger candidatos comprometidos com a mudança climática. Ela afirmou que a política deve focar em melhorar a vida das pessoas e não apenas em popularidade ou votos.

"Todas as candidaturas têm que considerar o problema da mudança climática. É fundamental que a gente tenha pessoas comprometidas, que não sejam negacionistas, que não minimizem o problema, porque ele a cada ano vai se tornar mais frequente e mais intenso", disse Marina ao UOL.



"Política é serviço. Você deve fazer política não só olhando para aquilo que dá voto, para aquilo que dá popularidade, para aquilo que dá like, para aquilo que dá lacração", acrescentou a ministra.

