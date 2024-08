Governo do Paraná A iniciativa foi amplamente elogiada por entidades representativas da comunidade judaica





O Paraná se tornou o oitavo estado brasileiro a aderir à definição de antissemitismo da IHRA (Aliança Internacional para a Memória do Holocausto). A decisão foi oficializada nesta segunda-feira (26) pelo governador Ratinho Junior , que assinou o documento que formaliza o compromisso do estado em combater o discurso de ódio e fortalecer a democracia.

Essa medida ocorre em um momento de aumento preocupante do antissemitismo no Brasil, intensificado após os recentes ataques terroristas em Israel.

A iniciativa foi amplamente elogiada por entidades representativas da comunidade judaica. A CONIB (Confederação Israelita do Brasil) e a Federação Israelita do Paraná destacaram a importância da medida como um passo crucial na luta contra a intolerância.

Claudio Lottenberg, presidente da CONIB, afirmou que a adesão do Paraná representa "uma decisão crucial não apenas para combater o antissemitismo, mas também para fortalecer a democracia no Brasil e no mundo".

A definição da IHRA será utilizada como uma ferramenta educacional pelo estado para combater o preconceito e promover a tolerância.

Alexandre Knopfholz, presidente da Federação Israelita do Paraná, ressaltou a preocupação do governo com a disseminação do discurso de ódio.

"Demonstra uma preocupação do poder público com esse discurso de ódio que vem se disseminando", afirmou Knopfholz, destacando o papel da assinatura como um reforço ao pacto nacional no enfrentamento do antissemitismo e na educação sobre o Holocausto.

Carlos Reiss, coordenador-geral do Museu do Holocausto de Curitiba, também comentou a importância da adesão: "Por meio dessa assinatura, reforçamos o pacto nacional para avançar no enfrentamento do antissemitismo e na educação sobre o Holocausto". A decisão é vista como um passo importante na promoção de uma sociedade mais tolerante e consciente.





Governador Ratinho Junior fala da importância do acordo

Governo do Paraná Governador Ratinho Jr. falou da importância do acordo





O governador Ratinho Junior, ao assinar a adesão, sublinhou a importância da iniciativa para o estado e o país: "Nosso país se beneficiou de boas práticas e lideranças israelenses em várias áreas, como saúde e negócios. É fundamental que, diante do crescente antissemitismo, nossos líderes se posicionem contra essa forma de discriminação".

O cônsul-geral de Israel em São Paulo, Rafael Erdreich, também enfatizou a relevância da ação do Paraná, especialmente no contexto do combate à desinformação e às narrativas prejudiciais que alimentam o antissemitismo.

Com a adesão à definição da IHRA, o Paraná se junta a outros estados brasileiros (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Roraima, Rondônia e Amazonas) e países que já adotaram a definição, contribuindo para um movimento global de fortalecimento da luta contra a discriminação e promoção da tolerância.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.