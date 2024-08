Polícia Civil de São Paulo Alessandro Arantes, de 41 anos, foi preso por atear fogo em uma área de mata preservada

Um homem preso em flagrante no último domingo (25), após incendiar uma área de mata preservada na zona rural de Batatais, no interior de São Paulo, afirmou ter agido sob ordens do PCC. As informações são do UOL.

Um galão de gasolina e um isqueiro utilizados na ação foram apreendidos nas proximidades do local do crime. Alessandro Arantes, de 41 anos, foi detido após usar combustível para iniciar o fogo na área de mata preservada.





Ele foi indiciado pelo crime de incêndio, por colocar em risco a vida, a integridade física e o patrimônio. A queimada gerou uma nuvem de fumaça no local. O suspeito tentou fugir correndo, mas foi capturado e algemado pela polícia.

Alessandro declarou ter agido sob comando do PCC e se gabou do ato, conforme consta no boletim de ocorrência obtido pelo UOL. A Polícia Militar encontrou no celular dele um vídeo que mostra as imagens do incêndio.

Após a prisão, o Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas.

