Motorista de Porsche perde controle e dirige contra plateia em evento





Um competidor de uma corrida entre carros e cavalos perdeu o controle do próprio Porsche e se chocou contra a arquibancada. O incidente aconteceu neste domingo, 25, em São Paulo.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento do choque. Felizmente, ninguém ficou ferido.

O evento é recorrente e chama-se Horse Show. O intuito é que os competidores ganhem uma corrida em dois turnos: um a cavalo e um com carro.

No vídeo, há imagens do corredor descendo do cavalo e indo em direção ao Porsche estacionado e pronto para a prova.

Tudo começou bem na corrida. A primeira volta foi sem incidentes, apesar da alta velocidade.

Porém, pouco tempo após começar a dirigir e desviar de obstáculos da prova, ele perdeu o controle e o carro foi em direção à arquibancada.





A assessoria do evento publicou uma nota e explicou que ninguém ficou ferido na ocasião:

"A Stuttgart esclarece que patrocina o Desafio Carro x Cavalo desde 2017 e esta foi a primeira vez que aconteceu uma colisão do automóvel. Trata-se de um ambiente controlado e de uma prova concebida especialmente para as características do evento e do local. A barreira de proteção ao público funcionou perfeitamente e os danos foram apenas materiais.”

Vídeo:







