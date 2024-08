Reprodução / Redes Sociais Após atacar irmão, homem abandonou moto e fugiu a pé

Um homem invadiu uma igreja e feriu três pessoas com uma faca em Miraguaí, Rio Grande do Sul. O caso aconteceu no domingo, 25.

A Brigada Militar (BM) informou que, no momento da agressão, havia 150 pessoas dentro da igreja.

O homem dirigia uma moto e entrou no edifício, indo até perto do altar. Após desmontar, correu e atacou um membro da banda com uma faca.

A polícia explicou que o homem que ele atacou primeiro era irmão do motoqueiro. Porém, outras pessoas tentaram intervir e acabaram feridas.

Na sequência, o homem saiu correndo a pé e foi para as ruas. Diversos moradores locais saíram em perseguição.





A polícia encontrou o homem caído na rua com ferimentos na cabeça. Socorrido, foi levado ao Hospital Santo Antônio na cidade Tenente Portela, 17 km de Miraguaí.

O homem explicou para o policial que foi atropelado e sofreu agressões físicas de outros moradores.

