Reprodução 'Prejuízo causado é incalculável', diz polícia

O suspeito detido por ter provocado um incêndio que destruiu diversas fazendas em Goiás afirmou à polícia que teria recebido cerca de R$ 300 para incendiar uma propriedade em Bom Jardim de Goiás, conforme afirmou o delegado Fábio Marques.

As autoridades estimam que o fogo tenha se espalhado por aproximadamente 700 hectares. As informações são do g1.

Segundo Fábio Marques, o homem detido apontou um suposto mandante do crime, mas a Polícia Civil de Goiás continua investigando a veracidade dessa alegação.

O delegado informou que solicitou uma perícia para avaliar os danos causados e que o inquérito policial será conduzido em Aragarças. O Corpo de Bombeiros declarou que o incêndio está sob controle e permanece em monitoramento.

Para combater o incêndio, uma força-tarefa composta pelo Corpo de Bombeiros e por cerca de 50 produtores rurais foi mobilizada na cidade de Caiapônia.

O suspeito, cuja identidade não foi revelada, foi preso no último sábado (24) após ser flagrado ateando fogo em um pasto de uma fazenda durante uma ronda na BR-158, em Bom Jardim de Goiás.

Conforme informações da Polícia Militar, o incêndio foi intencional e afetou áreas nos municípios de Caiapônia, Piranhas, Bom Jardim de Goiás, entre outros. O batalhão rural ainda relatou que, segundo testemunhas, diversos animais foram queimados vivos pelas chamas.

“O prejuízo causado é incalculável”, informou o batalhão.

O homem deverá responder pelo crime descrito no artigo 250 do Código Penal Brasileiro, que se refere a “causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem”. Ele foi levado ao presídio de Aragarças.

