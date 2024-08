Reprodução/X Queimadas em SP levam o estado ao topo do ranking de incêndios desta semana





O presidente do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), Rodrigo Agostinho , solicitou à Polícia Federal que faça investigação sobre os incêndios florestais que estão afetando diversas regiões do Brasil, principalmente o interior de São Paulo .



Em um comunicado, Agostinho afirmou para o jornal O Globo que quase todos os incêndios são de origem criminosa. A PF confirmou a instauração de um inquérito para apurar as causas da atual temporada de incêndios no país.

Ele destacou que a fumaça que encobre o céu de Brasília e Goiás é resultado dos incêndios em outras regiões, como Amazônia, Pantanal e São Paulo, e que a falta de chuva no Centro-Oeste tem agravado a situação.

"Quase todo incêndio no Brasil é criminoso. Não temos incêndio espontâneo e são raros os casos de acidente, como um caminhão que pegou fogo, ou uma queda de um cabo de alta tensão. Em São Paulo, há uma desconfiança de que tudo foi organizado, pois os focos aconteceram praticamente no mesmo horário", declarou.

O governo federal está combatendo os incêndios com um número recorde de brigadistas, mas a crise é considerada uma das mais graves da história recente. A situação tem prejudicado a recuperação dos rios na Amazônia, que ainda se recuperam da seca do ano passado. Agostinho também comentou sobre os desafios enfrentados devido às condições climáticas adversas.





"De maneira geral, a situação climática não ajuda. A umidade está baixíssima. Embora o desmatamento tenha caído bastante, há um estoque de áreas desmatadas ao longo da última década e as pessoas ateiam fogo para mantê-las assim", disse.

As ações do governo e as investigações em andamento visam identificar os responsáveis pelos incêndios e mitigar os danos ambientais causados por essas queimadas.

