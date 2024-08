Reprodução/X Queimadas em SP levam o estado ao topo do ranking de incêndios desta semana

O governador de São Paulo , Tarcísio de Freitas , decretou emergência em 45 cidades afetadas pelas queimadas que atingem o interior do estado. A decisão vale por 180 dias e foi publicada no Diário Oficial do estado neste domingo (25). Confira a lista mais abaixo.

Desde quinta-feira (22), o estado de São Paulo tem sido atingido por uma série de incêndios. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), foram 3.480 incêndios contabilizados de quinta a sábado.

Com isso, o número de queimadas registrados em três dias é quase dez vezes maior que o de agosto do ano passado, quando o estado contabilizou 352 focos de incêndio.

Na sexta, o governo paulista montou um gabinete de crise com a Defesa Civil para monitorar e controlar os focos de incêndio .

Orientações da Defesa Civil

A Defesa Civil série de outras recomendações para evitar que a situação se agrave e conscientizar a população acerca do perigo das queimadas:

As queimadas podem causar problemas no sistema respiratório e desordens cardiovasculares, pois emitem gases tóxicos que prejudicam o meio ambiente e a saúde humana;

Não faça queimada para limpeza de terreno ou para destruição de lixo, faça sempre o descarte no lugar indicado;

Não jogue cigarros ou fósforos acesos às margens de rodovias;

A soltura de balões, além de ser crime, pode provocar acidentes aéreos e incêndios;

Incêndios florestais podem causar interrupção no transporte público, na distribuição de energia elétrica e nas redes de comunicação.

Ao avistar fumaça suspeita ou focos de incêndio na mata, a recomendação é informar imediatamente ao Corpo de Bombeiros através do telefone 193.

Confira a lista das cidades afetadas

25 cidades com focos ativos de incêndio:

Monte Alegre do Sul

Alumínio

Pontal

Sertãozinho

Santo Antônio da Alegria

Nova Granada

Iacanga

Pompeia

Boa Esperança do Sul

Salmourão

Lucélia

Poloni

Dourado

Itápolis

Presidente Epitácio

Bebedouro

Ibitinga

Tabatinga

Brodowski

Luís Antônio

Pedregulho

Tambaú

Urupês

Turiúba

Arealva

Cidades em alerta máximo para incêndio:

Santo Antônio do Aracanguá

Piracicaba

Monte Azul Paulista

Torrinha

Taquarituba

Coronel Macedo

Ubarana

Pitangueiras

Sabino

Jaú

Pirapora do Bom Jesus

Itirapina

Bernardino de Campos

São Simão

Bananal

São Luís do Paraitinga

