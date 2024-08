Reprodução/X Queimadas em SP levam o estado ao topo do ranking de incêndios desta semana

O estado de São Paulo registrou 305 queimadas neste sábado (24), segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) . Com isso, o estado soma 3.480 incêndios , número quase 10 vezes maior DO que o registrado em agosto de 2023, quando o estado acumulou 352 focos.

Apesar do aumento da incidência de focos para o mês de agosto , o número registrado ontem representa uma queda de 83% se comparado aos 1.886 focos computados na sexta-feira (23).

O total de incêndios registrado neste sábado ainda é alto, quando comparado à média histórica de focos no estado: o número foi o terceiro maior computado em 24 horas neste mês, atrás apenas da quinta e sexta-feira.

Focos por dia de agosto em São Paulo

Dia 19 - 24

Dia 20 - 106

Dia 21 - 82

Dia 22 - 430

Dia 23 - 1.886

Dia 24 - 305

Recomendações da Defesa Civil

O órgão fez uma série de outras recomendações para evitar que a situação se agrave e conscientizar a população acerca do perigo das queimadas:

As queimadas podem causar problemas no sistema respiratório e desordens cardiovasculares, pois emitem gases tóxicos que prejudicam o meio ambiente e a saúde humana;

Não faça queimada para limpeza de terreno ou para destruição de lixo, faça sempre o descarte no lugar indicado;

Não jogue cigarros ou fósforos acesos às margens de rodovias;

A soltura de balões, além de ser crime, pode provocar acidentes aéreos e incêndios;

Incêndios florestais podem causar interrupção no transporte público, na distribuição de energia elétrica e nas redes de comunicação.

Ao avistar fumaça suspeita ou focos de incêndio na mata, a recomendação é informar imediatamente ao Corpo de Bombeiros através do telefone 193.

