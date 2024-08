Reprodução/X Queimadas em SP levam o estado ao topo do ranking de incêndios desta semana

O interior de São Paulo amanheceu cinza e seco neste sábado (24) devido às queimadas em diversas áreas do estado. Ao todo, foram 2.316 focos de incêndio registrados entre quinta (22) e sexta-feira (23), número quase 7 vezes maior do que o notificado em todo o mês de agosto do ano passado, quando foram contabilizados 352 incidentes.

As informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) colocam o estado de São Paulo no topo do ranking de incêndios no fim desta semana, seguido pelo Mato Grosso, onde foram detectadas 1.237 queimadas e o Pará, com 987 focos de fogo.

Dessa forma, São Paulo está à frente de estados na Amazônia Legal, que também passam temporada de incêndios, com fumaças que alcançam outras regiões do país - como o Sul e o Sudeste.

Os incêndios se concentram principalmente em municípios da região de Ribeirão Preto (SP), de São José do Rio Preto (SP), de Presidente Prudente (SP), São Carlos (SP) e Bauru (SP).

Os dados são obtidos pelo Programa BDQueimadas, mantido pelo Inpe, que se fundamenta em satélites de referência, ou seja, utilizados para a obtenção dos dados que compõem a série histórica e permitem o comparativo entre diferentes períodos.

Gabinete de contenção de crise

O governo do Estado criou um gabinete de crise para discutir soluções ao problema frente às ocorrências em canaviais e à morte de dois trabalhadores que tentavam combater o fogo nesta sexta em Urupês.

