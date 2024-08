Reprodução/redes sociais Mulher é presa após danificar computadores e tentar agredir policiais em Poupatempo

Uma mulher foi presa em flagrante após quebrar e arremessar computadores do Poupatempo no distrito de Vicente de Carvalho, em Guarujá (SP). Além de danificar o patrimônio público, ela agrediu os PMs acionados para atender a ocorrência. As informações são do g1.

Assista às imagens:

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), o caso aconteceu na última quinta-feira (22), e os policiais militares acionados flagraram a mulher arremessando duas máquinas. Não se sabe o que causou a revolta dela.

Ainda conforme a SSP, a mulher resistiu à abordagem policial e tentou agredir os agentes, mas foi contida e conduzida ao 1º DP da cidade.

Na delegacia, foi estipulada uma fiança, que não foi paga. A mulher, portanto, permaneceu à disposição da Justiça. A perícia foi acionada e o caso foi registrado como dano, resistência e desacato.

O Poupatempo informou, em comunicado, que os atendimentos à população não foram comprometidos e que as operações na unidade seguem normalmente, com equipamentos já substituídos pela prefeitura.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .