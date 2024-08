Reprodução/SBT Veículos de diferentes países e segmentos lembram de 'ícone da televisão brasileira'

A morte de Silvio Santos, ocorrida neste sábado (17), tem gerado repercussão na mídia internacional. Veículos de comunicação dos Estados Unidos, Argentina, Portugal e outros países destacaram a relevância do apresentador para a televisão brasileira.

O canal norte-americano ABC destacou o "sorriso radiante" de Silvio e seu famoso bordão "quem quer dinheiro?", observando que "sua morte vai mudar o final de semana em milhões de casas brasileiras que sintonizavam o 'Programa Silvio Santos' e eram recebidos pelo jingle 'Silvio Santos vem aí!'", apesar do afastamento do apresentador.

O jornal argentino Clarín descreveu Silvio como "uma das maiores figuras da TV brasileira", ressaltando, ainda, que "Santos sempre foi um dos grandes nomes da programação dominical, com uma habilidade pessoal e autoconfiança inigualáveis, capturando a atenção do público."





O Diário de Notícias, de Portugal, referiu-se a Silvio como "lendário empresário e apresentador" e um "ícone da TV brasileira."

O argentino La Nación chamou o proprietário do SBT de "lenda do entretenimento brasileiro" e notou sua atemporalidade. "Mesmo depois de completar 90 anos, continuava com cabelo escuro, o que contribuía para sua imagem eterna."

A agência britânica de notícias Reuters mencionou Silvio como um magnata da mídia brasileira, destacando que ele "passou de vendedor ambulante a proprietário de um império empresarial, que incluía um dos maiores canais de TV do país."

