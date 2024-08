Redação GPS Após problema técnico, outro avião da Voepass desvia rota e faz pouso em Uberlândia

Em uma coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (15), o Superintendente da Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo, Claudinei Salomão, ofereceu novas informações sobre o trágico acidente aéreo com o avião da Voepass que resultou na morte de 62 pessoas . A posição dos corpos das vítimas sugere que houve um alerta de iminente queda por parte da cabine de comando antes do impacto.



De acordo com Salomão, a posição em que os corpos foram encontrados – com a cabeça abaixada e os passageiros abraçando as pernas – indica que os passageiros provavelmente foram instruídos pela cabine de comando a adotar a posição de "brace". Esta posição é recomendada para reduzir os impactos em uma situação de emergência, quando os passageiros colocam a cabeça entre os joelhos e abraçam as pernas para se proteger durante uma possível aterragem forçada.



“Essa posição em que grande parte dos corpos foram encontrados favoreceu muito o trabalho pericial. As mãos estavam íntegras, o que permitiu a realização da identificação papiloscópica, reconhecendo as vítimas através das digitais,” afirmou Salomão. A identificação das vítimas foi finalizada na quarta-feira (14).

Salomão sugeriu que a cabine de comando, composta pelo copiloto Humberto de Campos Alencar e Silva e pelo piloto Danilo Santos Romano, deve ter alertado os passageiros sobre a iminente queda da aeronave. Este alerta teria dado aos passageiros a chance de adotar a posição de segurança.



A Polícia Científica do Estado de São Paulo também garantiu que é altamente provável que as vítimas não tenham sofrido de forma prolongada.

“Uma queda de quatro mil metros em menos de dois minutos provoca movimentações tão severas no corpo humano que levam ao desmaio. A morte ocorreu na batida, devido aos inúmeros traumas sofridos. A tendência é que todos já estivessem desmaiados antes do impacto,” explicou o superintendente.

O laudo preliminar do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) deverá confirmar essas hipóteses, oferecendo mais clareza sobre os eventos que precederam o acidente.



A investigação continua a analisar todos os aspectos do ocorrido para determinar com precisão as causas e circunstâncias que levaram ao trágico acidente.