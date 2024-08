Reprodução/redes sociais Dono de Porsche derruba moto e agride entregador em BH

O dono de uma Porsche foi flagrado chutando uma moto e, em seguida, agredindo um entregador , na tarde desta quarta-feira (14), no bairro Santa Inês, na Região Leste de Belo Horizonte . O motociclista relatou à polícia que o agressor o chamou de "lixo" e completou que o veículo de luxo custava R$ 1 milhão.

O desentendimento entre os dois foi filmado por câmeras de segurança da rua. Além disso, uma testemunha filmou parte da confusão, inclusive o momento em que o motorista do carro de luxo arrasta a moto da vítima e pega o aparelho celular dela.

"Segundo o entregador, assim que recuperou o aparelho [...], ele removeu a motocicleta do local. Nesse momento, o autor entrou na Porsche e começou a gritar: 'Essa moto é um lixo, você é um lixo, meu carro custa um milhão!", relatou a vítima aos policiais.

O suspeito deixou o local após a briga. A Polícia Civil informou que ninguém foi conduzido à delegacia e o caso segue em investigação, segundo informações do g1.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp