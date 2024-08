Foto: Mycchel Legnaghi Frio intenso em Santa Catarina

Nesta quarta-feira (14), o Sul do Brasil enfrenta um alerta de geadas, com o fenômeno sendo mais intenso na porção central e leste de Santa Catarina, no norte do Rio Grande do Sul (incluindo a serra gaúcha) e no centro-sul do Paraná, onde a temperatura pode despencar até 0°C. A capital paranaense, Curitiba, está entre as cidades que podem experimentar essas baixas temperaturas.



No Rio de Janeiro, os termômetros não devem passar dos 25°C, com mínimas de 9°C. São Paulo terá máximas de 23°C e mínimas de até 5°C, enquanto Belo Horizonte registrará temperaturas variando entre 11°C e 27°C. O céu estará parcialmente nublado em todo o país.

Além dessas áreas, um alerta de geada de menor intensidade foi emitido para o restante da Região Sul e para o extremo sul de São Paulo e Minas Gerais. Nesses locais, as temperaturas mínimas devem ficar em torno dos 3°C.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e a Metsul, a massa de ar frio que afeta o Sul do Brasil já está perdendo força. No entanto, a atmosfera seca e a baixa nebulosidade continuarão a favorecer o resfriamento noturno significativo. Embora as mínimas não sejam inferiores às de terça-feira, a combinação de ar seco e pouca nuvem contribui para as baixas temperaturas noturnas.

Enquanto isso, no Centro-Oeste e em várias partes da região Norte e Nordeste, a preocupação é com a baixa umidade relativa do ar. Um alerta de "perigo potencial" foi emit para o Centro-Oeste, Rondônia, leste do Acre, extremo sul do Amazonas, Goiás, Distrito Federal, São Paulo (exceto o litoral), Tocantins (exceto o extremo norte) e partes de Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia e Minas Gerais.

Nessas áreas, capitais como Cuiabá (34°C), Porto Velho e Palmas (36°C) estão registrando as temperaturas mais altas ao longo do dia. Mesmo fora da área de atuação da massa de ar seco, Teresina pode alcançar 36°C.

Nas capitais do Sul, as temperaturas máximas não devem ultrapassar 20°C em Porto Alegre e 18°C em Florianópolis e Curitiba, onde as mínimas podem cair para 2°C.