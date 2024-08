Foto: Mycchel Legnaghi Geada na serra catarinense

Nesta segunda-feira (12), o Instituto de Meteorologia Nacional (Inmet) emitiu alertas para uma queda significativa nas temperaturas na Região Sul, bem como em partes dos Sudeste e Centro-Oeste. O aviso inclui a possibilidade de geadas e ventos costeiros no litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. As temperaturas continuarão baixas também no Sudeste.



Alerta de onda de frio

Foi emitido um alerta de onda de frio, classificado como "Perigo", para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e a região centro-sul do Paraná. Espera-se que as temperaturas fiquem cerca de 5ºC abaixo da média por até cinco dias.

O Inmet ressalta o risco à saúde associado a essas condições. Além disso, a MetSul reporta uma pequena chance de novas nevadas, similar ao que ocorreu entre sexta-feira e sábado em Santa Catarina.

O litoral gaúcho e catarinense deve enfrentar ventos fortes ao longo da manhã e início da tarde desta terça-feira. Na madrugada e manhã, a porção central do estado, entre Passo Fundo (RS) e Guarapuava (PR), pode experimentar geadas. As temperaturas mínimas devem variar entre 3ºC e 0ºC, com potencial risco de perda de plantações.

Alerta de "Perigo Potencial"

O Inmet também emitiu um alerta de "Perigo Potencial" para a queda de temperatura no restante do Paraná, sul de Mato Grosso do Sul e sul de São Paulo. A redução esperada é entre 3ºC e 5ºC, com risco leve à saúde. Geadas são previstas, mas com menor intensidade em comparação com as áreas mais afetadas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Além disso, o Inmet destaca a possibilidade de geadas em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás.

Previsão do tempo por região



Rio de Janeiro: Nesta segunda-feira, as temperaturas devem variar entre 10°C e 25°C. Apesar das nuvens durante o dia, a chuva só é esperada para a noite, de forma isolada. A previsão para terça-feira indica uma mínima de 13°C, com temperaturas voltando a subir a partir de quarta-feira.

São Paulo: A cidade pode enfrentar geadas nas primeiras horas de segunda e terça-feira. O restante dos dias deve ser de céu com poucas nuvens, com temperaturas variando entre 4°C e 21°C. As temperaturas também devem subir a partir de quarta-feira, com a possibilidade de geadas ainda na quinta-feira.

Belo Horizonte: Os termômetros devem marcar entre 9°C e 27°C, com pouca variação nos dias seguintes.