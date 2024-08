Reprodução Rafael Fernandes dos Santos, de 41 anos, ao lado da filha Liz Ibba dos Santos, de 3 anos





Cenas impactantes de um avião caindo em um condomínio em Vinhedo, no interior de São Paulo, abalaram o país neste fim de semana. No programa 'Fantástico' deste domingo (11), familiares das 62 vítimas que não sobreviveram ao acidente compartilharam suas histórias e memórias, trazendo à tona a dor da perda.

Adriana, mãe de Liz Ibba dos Santos, de apenas 3 anos, expressou sua profunda tristeza. "Perdi a melhor parte de mim. Ela era alegre, abraçava, beijava", relembra. Liz estava viajando com o pai, Rafael Fernando dos Santos, de 41 anos, que havia buscado a filha em Cascavel (PR) para que ela passasse o Dia dos Pais em Florianópolis (SC). Os dois fariam uma escala em São Paulo.

Adriana recorda a última foto tirada de Liz antes do embarque, em um dia frio, com a temperatura em torno de 5°C. "Eu levei ela e falei: 'Vou fazer uma foto sua'. E saiu a foto sem sorriso. Ainda brinquei, dizendo 'sem sorriso, né, filha?'. E aí postei a foto com a legenda 'esse dia gelado, sem sorriso'."

A última mensagem que recebeu da filha ainda ecoa em sua mente:

- Liz: Oi, mamãe.

- Pai: Onde a gente tá?

- Liz: Já estou no avião. Beijo.

Adriana estava no trabalho quando soube da queda da aeronave. "Estava chegando para trabalhar quando me mandaram o link de que um avião de Cascavel havia caído. Entrei em pânico. Fui direto para a sala da minha chefe e perguntei: 'É verdade que caiu um avião? Essa notícia é de agora?' Eu tinha enviado uma mensagem às 13h06 perguntando se já tinham chegado em São Paulo, mas só tinha um risquinho. Pensei que estava tudo bem, que ainda estavam na aeronave." A confirmação veio logo depois, com a divulgação da lista de vítimas. "Eu acho que senti. Mãe sente, né? Perdi a melhor parte de mim."

Liz estava acompanhada de outra criança no aeroporto, Joslan Perez, de 5 anos, que também estava no voo com a mãe e a avó. Thaiza Evangelista, uma amiga recente da família venezuelana, lembra da relação que havia se desenvolvido. "Eles iriam para a Venezuela para fazer os documentos do Joslan e, depois, para a Colômbia, onde têm parentes."

Thaiza conheceu a família através de Luna, a cachorrinha que Josgledys Gonzalez, a mãe de Joslan, se recusava a deixar para trás. "Ela levou um golpe financeiro e eu ofereci para cuidar da Luna, mas ela disse que a cachorrinha tinha que ir com eles", recorda Thaiza.

Luna viajava na cabine de passageiros, dentro de uma bolsa de transporte. Thaiza e Josgledys se despediram pessoalmente antes da viagem, ainda trocando mensagens antes do embarque.