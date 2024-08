As autoridades francesas chegaram, na manhã deste domingo (11), ao local do acidente em Vinhedo (SP) .

No grupo, três representantes do Escritório de Investigações e Análises para a Segurança da Aviação Civil da França (Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la Sécurité de l'Aviation Civile, BEA, em francês).

O BEA foi convocado por autoridades brasileiras e, agora, vai colaborar com as investigações e análises. O modelo ATR-72 foi fabricada na França e é natural a colaboração no caso de acidentes.

Também estão em Vinhedo, representantes do Conselho de Segurança nos Transportes do Canadá (Transportation Safety Board, TSB, em inglês), país onde os motores do avião são feitos.

O BEA e o TSB são os órgãos francês e canadense equivalentes ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticios (Cenipa). Logo, os peritos das três nações devem atuar na apuração das causas do acidente.

Governo SP / Divulgação Corpo de Bombeiros em Vinhedo termina trabalho em Vinhedo





Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que as equipes finalizaram a mobilização dos corpos às 22h45 deste sábado (10).

Já os escombros ficam no local para avaliação do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

Caminhões da Voepass fizeram a retirada dos motores do ATR-72-500 para serem enviados ao Cenipa em São Paulo (SP). Portando, com a retirada dos corpos, dos motores e da cauda, o próximo passo é enviar os destroços para análise.

Caixas-Pretas chegam em condições para análises

As duas caixas-pretas, Cockpit Voice Recorder (CVR) e Flight Data Recorder (FDR), encontradas estão com os devidos registros, o prazo para determinar as circunstâncias que ocasionaram a queda, depende de alguns fatores.

FAB/Divulgação Caixa-Preta de Avião que caiu em Vinhedo





De acordo com o Brigadeiro do Ar Moreno, essa análise será feira com a maior celeridade possível, uma vez que ainda não há um prazo definido para a conclusão da investigação, já que cada caso possui suas particularidades e pode demandar diferentes tempos de análise.