Governo SP Bombeiros finalizaram resgate de vítimas de acidente aéreo

Com a conclusão da retirada dos corpos das 62 vítimas do acidente aéreo em Vinhedo (SP) , bem como a remoção dos motores e da cauda da aeronave para perícia, os próximos passos envolvem o envio dos destroços ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). O Cenipa prevê a divulgação de um relatório preliminar sobre as causas do acidente dentro de 30 dias.



Laís Marcatti, tenente do Corpo de Bombeiros, informou que o trabalho da corporação foi encerrado após a retirada dos motores e da cauda, que foram movidos para uma área mais acessível para a VoePass fazer o recolhimento e envio à perícia. Às 9h deste domingo (11), o Corpo de Bombeiros confirmou que a mobilização das equipes foi finalizada às 22h45 de sábado e que os escombros permanecem no local sob a responsabilidade do Cenipa.



O terreno, uma grande área gramada na residência onde a aeronave caiu, facilitou o trabalho das equipes, permitindo a movimentação de peças pesadas e acesso aos corpos. O capitão Maycon Cristo destacou que o terreno plano e gramado foi um fator positivo para o andamento dos trabalhos.

A análise preliminar indica que o avião caiu "chapado", com a área da cabine mais preservada, enquanto a destruição aumentou da metade da fuselagem para a cauda, devido ao incêndio. Vídeos gravados mostram a aeronave girando no ar e caindo sem controle, sugerindo um estol.



O Cenipa está analisando as caixas-pretas do voo 2283, que incluem o gravador de voz e o gravador de dados. Estes dados serão extraídos no Laboratório de Leitura e Análise de Dados de Gravadores de Voo (Labdata) em Brasília (DF). O capitão Marcelo Moreno, do Cenipa, mencionou que a investigação será dividida em fases, com o foco inicial na transcrição dos áudios e análise dos dados dos gravadores.

O trabalho contou com equipes especializadas que já atuaram em outras tragédias, como enchentes no Rio Grande do Sul e terremotos na Turquia. O coronel Cássio Araújo de Freitas, comandante geral da Polícia Militar de São Paulo, elogiou a experiência das equipes, o que ajudou a garantir a organização e eficiência dos trabalhos.



A Polícia Civil instaurará um inquérito na delegacia de Vinhedo para apurar todos os fatos relacionados ao acidente. O delegado titular da 1ª Seccional de Campinas, José Antônio Carlos de Souza, destacou a importância do compartilhamento de informações entre as instituições envolvidas para minimizar o sofrimento das famílias.



A Polícia Federal, representada pelo superintendente Rodrigo Sanfurgo, enfatizou o uso dos melhores equipamentos e profissionais e a dedicação ao trabalho até que todas as investigações sejam concluídas.

Cronologia do Acidente

O acidente com a aeronave da VoePass é o maior do país em número de vítimas desde 2007. A cronologia do voo é a seguinte:



11h56: Decolagem da aeronave.

12h23: Atinge 5 mil metros de altitude.

13h21: Início da perda de altitude, seguida por uma curva brusca.

13h22: Altitude cai para 1.250 metros, com velocidade de queda de 440 km/h.

13h26: O 'Salvaero' é acionado e encontra a aeronave acidentada dentro de um condomínio.

O que se sabe até agora



Número de Vítimas: Inicialmente, a companhia aérea informou que 61 pessoas haviam morrido. No entanto, na manhã de sábado (10), o número de vítimas fatais foi atualizado para 62.

Detalhes do Voo: O avião, que transportava 58 passageiros e quatro tripulantes, partiu de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP). A decolagem ocorreu às 11h46 e o voo transcorreu normalmente até 12h20. Às 12h23, a aeronave havia atingido 5 mil metros de altitude e manteve essa altura até 13h21, quando começou a perder altitude.

Momento do Acidente: Às 13h22, um minuto após o último registro, a altitude da aeronave era de 1.250 metros, marcando uma queda abrupta de aproximadamente 4 mil metros. A velocidade da queda foi registrada em 440 km/h.

Impacto e Consequências: O avião colidiu com o quintal de uma casa no condomínio Residencial Recanto Florido, no bairro Capela. Felizmente, os moradores da residência saíram ilesos, e ninguém em solo ficou ferido.

O que ainda precisa ser esclarecido