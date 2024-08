Reprodução/Youtube Tarcísio volta para São Paulo após queda de avião em Vinhedo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD) deixaram um evento no Espírito Santo e seguiram a caminho de Vinhedo, no interior paulista, para acompanhar o resgate das vítimas da queda de avião que aconteceu na tarde desta sexta-feira (9).

O voo com 62 pessoas a bordo partiu de Cascavel (PR), com destino a Guarulhos (SP). Segundo a TV Globo, a prefeitura de Vinhedo confirmou que não há sobreviventes. Ao portal iG, o Corpo de Bombeiros afirmou que ainda não tem a confirmação dos óbitos.

Os governantes participavam de um encontro de líderes das regiões Sul e Sudeste em Vitória. Renato Casagrande (PSB), Jorginho Mello (PL), Eduardo Leite (PSDB), Romeu Zema (Novo) e Cláudio Castro (PL) também estavam presentes.

Tarcísio disse que governo paulista vai prestar todo o suporte e divulgar todas as informações necessárias. "Minha solidariedade a todas as vítimas e afetados por essa tragédia", escreveu ele no seu perfil do X (antigo Twitter).

Equipes do Corpo de Bombeiros, @PMESP e @defesacivilsp já estão no local da queda do voo 2283- avião PS - VPB, da VOEPASS Linhas Aéreas, ocorrido no início da tarde em Vinhedo. A Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC) e a Polícia Civil estão mobilizadas no resgate… — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) August 9, 2024





Lula pediu minuto de silêncio por vítimas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu um minuto de silêncio em respeito às vítimas da queda de avião.

Em discurso na cerimônia de lançamento da 'Fragata Tamandaré', em Itajaí, Santa Catarina, Lula pediu para que todos ficassem de pé.

"Tenho que ser portador de uma notícia muito ruim. Eu queria que todos se colocassem de pé, pra gente fazer um minuto de silêncio porque acaba de cair um avião, na cidade de Vinhedo em São Paulo, com 58 passageiros e parece que 4 tripulantes, e parece que todos morreram, queria pedir um minuto de silêncio para as vítimas", disse Lula.

