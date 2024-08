Reprodução A estátua ainda não foi erguida por causa da chuva

Um santuário para Lúcifer está sendo construído em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O espaço será inaugurado no dia 13 de agosto, com uma estátua de mais de 5 metros representando a divindade.



Para os cristãos, o nome Lúcifer é comumente vinculado ao diabo. No entanto, Mestre Lukas de Bará da Rua, um dos emissários da Nova Ordem de Lúcifer na Terra, nega essa conexão.



"Para nós, Lúcifer é um deus que, assim como tantos outros, foi demonizado pela Igreja Católica. Lúcifer é o portador da luz, do autoconhecimento", diz o religioso de 43 anos ao g1.

A imagem de Lúcifer ainda não foi erguida devido à chuva. A estátua, moldada em cimento por um ateliê, representa a dualidade entre o homem e o esqueleto, com pés e asas, simbolizando o espírito da divindade, conforme explicado pelo religioso.

Juntamente com Mestre Lukas, o religioso Tata Hélio de Astaroth é um dos fundadores do local, situado na zona rural de Gravataí, a 31 km de Porto Alegre. A localização do santuário é mantida em segredo.

Essa decisão é motivada por dois fatores: o espaço é reservado para indivíduos já iniciados na fé e há uma preocupação com a segurança dos seguidores. Os religiosos relatam ter recebido ameaças e questionamentos sobre suas práticas.

"O nosso espaço é só para iniciados. Recebemos até ameaça de morte, se a gente desse continuidade ao nosso trabalho", lamenta Mestre Lukas.

De acordo com a ordem religiosa, aproximadamente 100 pessoas participam das celebrações.

"Para nós é algo sagrado. Eu tenho uma história de 21 anos dentro da religião. A gente tem feito um trabalho de conscientização, para demonstrar a força que a nossa religião tem", diz o Mestre Lukas ao g1.

Em nota, a prefeitura de Gravataí, um município de 265 mil habitantes, declarou que "não tinha conhecimento até o momento sobre a criação de um santuário dedicado a Lúcifer na cidade" e que "não há qualquer vínculo ou recurso público da prefeitura no empreendimento".

