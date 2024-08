Reprodução Raquel Cattani e o ex-marido





Nesta terça-feira (7), o deputado estadual Gilberto Cattani (PL) declarou ter entregue R$ 4 mil ao seu ex-genro, Romero Xavier, que está indiciado pela Polícia Civil como mandante do assassinato de sua ex-esposa, Raquel Cattani.

O valor foi o mesmo utilizado pelo suspeito para repassar ao irmão, Rodrigo Xavier, apontado como executor do crime. Raquel, de 26 anos, foi brutalmente assassinada a facadas no imóvel onde residia.

De acordo com os investigadores, Romero planejou o homicídio e ordenou que seu irmão cometesse o assassinato, tentando fazer parecer um crime patrimonial.

"Eu tinha um acerto para fazer com ele, em dinheiro, e eu fiz no mesmo dia (do crime). E esse acerto era de R$ 4 mil de uma cerca que ele havia feito para mim. Depois eu soube pela polícia que o acerto com o irmão dele (apontado como autor do assassinato) era de R$ 4 mil. Ou seja, pegou meu dinheiro para encomendar o assassinato da minha filha. Eu não tenho palavras para descrever uma pessoa como essa, que nem considero como pessoa", relatou o deputado em entrevista à TV Vila Real.

Cattani ainda mencionou o período em que Romero viveu em sua casa após o assassinato: "Eu agradeço a Deus por ter me dado paciência e sabedoria para manter sempre contato com a Polícia Civil, com os delegados do caso, e mostrar para eles que ele (Romero) estava comigo".

"E, se por ventura fosse ele, pudessem fazer exatamente o que fizeram. Foram quatro dias do maior sofrimento que um ser humano pode passar, mas sempre na esperança que chegaríamos ao autor", completou.







Na última terça-feira (6), a Polícia Civil do Mato Grosso indiciou os irmãos Romero e Rodrigo pela morte de Raquel. Eles responderão por homicídio triplamente qualificado, feminicídio, promessa de recompensa e emboscada com recurso que dificultou a defesa da vítima, além de furto.

O inquérito foi entregue ao Ministério Público e ao Poder Judiciário Estadual. Ambos os irmãos estão presos preventivamente. A investigação também revelou que Romero era distante do irmão, mas se reaproximou de Rodrigo após o término de seu casamento.

