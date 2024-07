Corpo de Bombeiros Moto foi encontrada pelos bombeiros





Nesta quinta-feira (25), o Corpo de Bombeiros de Lucas do Rio Verde encontrou a moto de Raquel Cattani, assassinada em sua residência há uma semana. O veículo foi localizado a 136 quilômetros de distância do local do crime, no Rio Verde, após ter sido jogado da Ponte do Morocó. A moto e outros objetos foram furtados pelo criminoso.

Raquel Cattani, de 26 anos, foi morta com mais de 30 facadas, conforme indicado pela perícia. O ex-marido da vítima, Romero Xavier, e o ex-cunhado, Rodrigo Xavier, foram presos na quarta-feira (24) como principais suspeitos do crime.

Romero é acusado de ser o mandante, enquanto Rodrigo é apontado como o executor. O veículo foi retirado da água com a ajuda da Polícia Civil.

Durante as investigações, Romero Xavier tentou criar um falso álibi, alegando um assalto para confundir as apurações policiais. Além disso, ele buscou os dois filhos do casal e almoçou com o sogro, o deputado estadual Gilberto Cattani (PL).





Álibi



A casa onde Raquel foi encontrada estava revirada, com móveis e aparelhos eletrônicos quebrados.

Gilberto Cattani inicialmente defendeu o genro, mas revelou recentemente que simulou acreditar em Romero para evitar que ele fugisse.

“Na verdade, sempre tivemos um pé atrás, pois a polícia também fez o que precisava ser feito. Precisávamos deixar as investigações seguirem para que pudéssemos ter êxito. O álibi que ele tinha era muito forte, tanto que ele não estava aqui. Não teve a capacidade sequer de fazer ele mesmo, de tão covarde que foi”, comentou o deputado.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp