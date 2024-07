Reprodução/TV Globo Carro de luxo ficou destruído

A Justiça de São Paulo decidiu manter Igor Ferreira Sauceda, motorista do Porsche amarelo , preso por atropelar e matar um motociclista na segunda-feira (29). A decisão foi feita em audiência de custódia realizada na Fórum da Barra Funda.

Detido em flagrante nessa segunda-feira (29), após atropelar Pedro Kaique Ventura Figueiredo, de 21 anos, Sauceda teve a prisão convertida em preventiva.

Em sua decisão, a juíza Vivian Brenner de Oliveira, disse que há prova de materialidade e indícios suficientes de autoria para justificar a medida cautelar, enquanto destacou a “periculosidade” da conduta de Saucedo.





