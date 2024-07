Reprodução/TV Globo Carro de luxo ficou destruído





Igor Ferreira Sauceda , 27 anos, é acusado de atropelar e matar Pedro Kaique Ventura Figueiredo, 21, nesta segunda-feira (29), em São Paulo. Ele dirigia um Porsche, carro de luxo, e Pedro estava em uma motocicleta.

O atropelamento foi por uma briga de trânsito na qual Pedro supostamente quebrou o espelho retrovisor do Porsche de Igor. Tudo foi flagrado por câmeras de segurança.

Quem é Igor Saucesa, dono do Porsche?

Igor tem 27 anos e é empresário. Ele é sócio do bar Beco do Espeto , point conhecido em São Paulo. O bar fica no Itaim Bibi, bairro de luxo e com um dos três alugueis mais caros da cidade e do Brasil.

O Beco do Espeto tem mais de 66 mil seguidores no Instagram, e apresenta-se como “boteco raiz mais famoso de SP”. A empresa não se manifestou sobre o ocorrido e desativou os cometários das redes sociais. O iG buscou por posicionamento, mas, por ora, a casa não retornou.

Crime, prisão e depoimento

Igor foi preso em flagrante e passará por audiência de custódia nesta terça, 30. Ele deve responder por homicídio doloso (quando há intenção de matar) por motivo fútil ou torpe.

O principal motor da violência foi um espelho retrovisor quebrado por Pedro. Igor diz que não entendeu o motivo do jovem quebrar a peça, mas achou “conduta suspeita”.

Ele disse que perseguiu a motocicleta depois da briga, e tentou fazer com que Pedro parasse a moto, mas ele ignorou. Afirmou não enxergar a placa da moto por conta das luzes desligadas.

Todo o momento foi capturado por câmeras de vigilância , e civis passaram a filmar a situação com o celular logo depois.

Igor afirmou que o atropelamento foi acidental. De acordo com ele, Pedro mudou de faixa rapidamente, e ele não conseguiu evitar a colisão. Explicou que tentou e jogou o volante para a direita, mas atingiu a moto em cheio.

A moto de Pedro foi jogada contra um muro e ele morreu pouco depois.

Acidente aconteceu na Avenida Interlagos





O que diz a polícia?

A polícia nega que tenha sido um acidente e diz que foi um momento de fúria de Igor que o estimulou a agir assim. A polícia apurou que a velocidade do carro estava excessiva, e isso manifestou-se em agressão:

"Teve um momento de fúria. Razão pela qual perseguiu o motoqueiro após ter sentido que o seu veículo teve o retrovisor machucado por aquele motociclista. Então, ele acelerou, a gente vê pelas imagens, que a velocidade do Porsche era excessiva", disse o delegado Edilzo Correia ao Brasil Urgente, programa da Band.

"Ele foi confrontado novamente e disse que a colisão só ocorreu porque a moto se aproximou muito do veículo dele, na segunda versão apresentada por ele. Analisamos diversas imagens, fizemos oitivas de testemunhas e chegamos à conclusão de que a versão que ele apresentou inicialmente era contraditória, não se sustentava, porque ele acelerou o veículo e foi para cima da moto".

O advogado nega a culpa e insiste em acidente.

Morte de Pedro



Vídeos do acidente mostram a moto de Pedro bastante quebrada no meio da rua. O jovem foi socorrido e chegou ao hospital, mas morreu na sequência. ''Você matou o cara da moto por causa do retrovisor do seu carro'', disseram pessoas que filmavam a ocasião para Igor.

Veja vídeo de atropelamento de moto por Porsche: