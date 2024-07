Reprodução Imagens das câmeras de segurança mostram carro de luxo em alta velocidade

Um motorista de um Porsche amarelo atropelou e matou um motociclista na madrugada desta segunda-feira (29), após uma briga de trânsito. O acidente ocorreu na Avenida Interlagos, na Zona Sul de São Paulo. Câmeras de segurança registraram o momento da colisão.

Testemunhas e familiares do motociclista, identificado como Pedro Kaique Ventura Figueiredo, de 21 anos, relataram que o condutor do carro de luxo discutiu com ele por conta de um retrovisor atingido.

Em seguida, o motorista do Porsche, identificado como Igor Ferreira Sauceda, perseguiu o jovem motociclista por 2 quilômetros e o atropelou. Pedro chegou a dar entrada no Hospital Geral do Grajaú, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O Porsche amarelo chegou a colidir contra um poste. Não se sabe o estado de saúde do motorista do veículo de luxo. A expectativa é que ele preste depoimento nesta segunda.

O caso foi registrado no 11º Distrito Policial de São Paulo, em Santo Amaro, como homicídio culposo e lesão corporal.

O advogado da família da vítima, Roberto Bento Novo, afirmou que o motorista do Porsche foi liberado após prestar depoimento e fazer o teste do bafômetro que, segundo o boletim de ocorrência, não acusou consumo de álcool.

“Não dá para deixar esse cara na rua, não. Vou pedir a prisão dele. Pelas imagens, dá para ver que ele estava em alta velocidade”, disse o advogado ao Metrópoles.

