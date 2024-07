Reprodução Queda de balão deixou sete bairros sem energia

Um balão que caiu e pegou fogo na madrugada desta segunda-feira (22) na Rua Alto Belo, no Aricanduva, Zona Leste de São Paulo. As chamas atingiram imóveis e uma creche.

Antes da queda, ele havia passado por Itaquera e arrastou e tombou um carro na Rua Jaguaruna. O balão ainda ergueu uma moto até a fiação elétrica aérea de um poste localizado na Avenida Pires do Rio.

Por causa do balão, Itaquera, São Miguel Paulista, Ermelino Matarazzo, Vila Jacuí, Vila Carmosina, Vila Progresso e Vila Ré.

Ainda, o Corpo de Bombeiros chegou ao local às 3h para apagar um princípio de incêndio numa residência do Aricanduva. Parte do balão também atingiu o parquinho de uma creche do bairro.

"Infelizmente tem pessoas irresponsáveis que fazem isso. E hoje quem foi prejudicado foram as crianças de nossa creche", disse uma funcionária da creche à TV Globo.



"Acordei com a explosão no quintal de casa", disse um morador que teve o imóvel atingido por parte do balão.

A Enel, empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica, informou que 95% dos imóveis afetados pela falta de luz tiveram a eletricidade restabelecida.



