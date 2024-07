Fernando Frazão/Agência Brasil - 17/03/2023 Nunes disse que documentação da denúncia era "forjada"

A Secretaria da Segurança de São Paulo (SSP) confirmou, nesta segunda-feira (15), que Regina Carnovale Nunes, esposa do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), compareceu a uma Delegacia da Mulher, em fevereiro de 2011, para denunciar o marido por violência doméstica, ameaça e injúria. As informações são do jornal Folha de São Paulo.

A SSP informou que "o caso em questão foi registrado pela 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, em fevereiro de 2011. Na ocasião, a vítima compareceu na unidade especializada para comunicar os fatos, e a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Embu Guaçu, responsável pela área dos fatos".

"A Polícia Civil destaca que os boletins de ocorrência registrados, seja via internet ou em delegacias físicas, são submetidos a diversos procedimentos que garantam sua legitimidade", afirma o comunicado do governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos), que é aliado de Nunes.

A nota do governo estadual rebate às alegações do prefeito e pré-candidato à reeleição, que havia afirmado, durante uma sabatina realizada em parceria entre a Folha e o portal UOL, que o boletim de ocorrência foi “forjado”.

Segundo o comunicado, não foi instaurado um inquérito policial porque "havia necessidade de representação contra o autor, o que a vítima não fez" - ou seja, Regina e seus advogados não se manifestaram para autorizar a instauração do procedimento.

No relato feito à polícia, a esposa afirmou que Ricardo Nunes era excessivamente ciumento. "Inconformado com a separação, [Nunes] não lhe dá paz, vem efetuando ligações proferindo ameaças, envia mensagens ameaçadoras todos os dias e vai em sua casa onde faz escândalos e a ofende com palavrões. Afirma a vítima que diante da conduta de Ricardo, está com medo dele", informa um dos trechos do boletim de ocorrência.

Atualmente, mesmo com toda a documentação que comprova a denúncia, Regina nega que houve agressão.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp