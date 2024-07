Reprodução/Instagram Henrique Chagas morreu aos 27 anos

O empresário Henrique Silva Chagas , que morreu ao passar pelo procedimento chamado peeling de fenol no começo de junho , sofreu uma parada cardiorrespiratória provocada por um "edema pulmonar agudo" ao inalar o produto. A informação consta no laudo do Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Técnico-Científica, obtido pela TV Globo, nesta quarta-feira (17).

"A causa mortis, baseando-se nos achados, ocorreu por parada cardiorrespiratória em decorrência de edema pulmonar agudo desencadeado por ação inalatória do agente químico fenol", diz um trecho do documento.

Segundo o relatório, Henrique teve lesões internas na sua boca, "epiglote, laringe, traqueia e pulmões, culminando num edema pulmonar agudo responsável pelo êxito letal". O laudo afirma que essas alterações causaram "danos na função respiratória". Ainda segundo o documento, os cortes na pele de Henrique podem ter facilitado a absorção do produto.

Dono de um pet shop, Henrique morava em Pirassununga e tinha 27 anos. De acordo com amigos e familiares, o empresário decidiu fazer o procedimento por estar incomodados com as marcas de acne no rosto. Ele encontrou o estúdio de Nathália através das redes sociais.

Influenciadora indiciada

Reprodução/TV Globo Natalia Becker foi indiciada pela Polícia Civil

O caso aconteceu no dia 3 de junho, em uma clínica estética localizada no bairro do Campo Belo, na Zona Oeste da cidade de São Paulo. Responsável por fazer o procedimento e dona do estúdio, a influenciadora Natália Fabiana de Freitas, conhecida como Natália Becker, foi indiciada pela Polícia Civil por homicídio por dolo eventual. Ela responde em liberdade.

Ao programa Fantástico, da TV Globo, Natália admitiu não ter formação para praticar os procedimentos e afirmou que aprendeu a fazer o peeling de fenol através de um curso na internet .

Henrique não foi o primeiro paciente a ter problema com a influenciadora, que tinha mais de 200 mil seguidores nas redes sociais. Antes dele, uma outra mulher reclamou da técnica de Natália .

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp .