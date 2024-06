Reprodução/redes sociais Henrique Chagas passou mal e morreu durante o procedimento

O empresário Henrique Silva Chagas , de 27 anos, morreu em uma clínica de estética localizada no Campo Belo, bairro da Zona Sul de São Paulo, nesta segunda-feira (3). De acordo com investigações da Polícia Civil, o homem veio a óbito enquanto passava por um procedimento chamado peeling de fenol , feito para aliviar marcas de acne no rosto.

A esteticista e influencer Natalia Fabiana de Freitas Antonio, conhecida como Natalia Becker nas redes sociais, é a dona da clínica e foi a responsável por realizar o procedimento em Henrique. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), ela está sendo procurada e ainda não foi encontrada.

O caso, inicialmente registrado como "morte suspeita" pelo 27ºDP, passou para o crime de homicídio. A Polícia Civil investiga se Natalia estava habilitada para realizar o procedimento.

"A Polícia Civil instaurou inquérito no 27ºDP para investigar o crime de homicídio. Foram solicitados exames necroscópico e toxicológico, cujos resultados são aguardados. Policiais fizeram diligências em vários endereços, mas a autora ainda não foi localizada. As buscas continuam para que ela seja encontrada e ouvida em depoimento", diz a nota da SSP.

Henrique pagou R$ 4,5 mil

Amigos de Henrique disseram à emissora CNN que o empresário chegou a pagar R$ 4,5 mil para fazer o peeling de fenol no Studio Natalia Becker. De acordo com testemunhas, ele passou mal durante o procedimento e até foi socorrido pelo Samu, mas não resistiu.

