Reprodução/TV Globo Natalia Becker foi indiciada por homicídio culposo com dolo eventual

A influenciadora Natalia Becker não fez sua primeira aplicação do peeling de fenol em Henrique Chagas , empresário que morreu logo após o procedimento . A dona da clínica de estética no Campo Belo, em São Paulo, já havia feito a aplicação em outra paciente. O resultado, entretanto, também quase terminou em uma tragédia.

A paciente, que não teve a identidade divulgada, disse à TV Globo que sua pele começou a sangrar e ficar com pus após passar pelo procedimento com Natalia Becker.

"Minha pele começou a ficar com pus e sangrava toda noite. Me iludi porque ela falou que em 10 dias estaria ótima a minha pele", disse em entrevista ao programa "Fantástico", neste domingo (9).

Após a repercussão do caso de Henrique, que morreu em 3 de junho, a outra paciente disse que tomou dimensão do que poderia ter ocorrido com ela. "Com toda a história que eu vi com o Henrique eu fiquei muito abalada, eu penso que poderia ser comigo, não voltar para casa e ver meu filho", disse.

Investigada

Ao programa da TV Globo, a dona da clínica de estética não quis comentar sobre o caso de sua outra cliente.

Natalia disse apenas que aprendeu a fazer o peeling de fenol em um curso na internet .

A influencer, que não possuía autorização para realizar o procedimento e sequer era esteticista, foi indiciada por homicídio culposo com dolo eventual. A pena para este crime varia de seis a 20 anos de prisão.

Sua conta no Instagram, que acumulava mais de 230 mil seguidores e quase 2 mil publicações, saiu do ar após a repercussão do caso.

Já a clínica de estética foi fechada e autuada por agentes da Vigilância Sanitária de São Paulo.





Quem era Henrique Chagas

Henrique Chagas era morador de Pirassununga, cidade localizada a cerca de 500 km da capital paulista. No município interiorano, o homem de 27 anos era dono da empresa "Meu Xodó - Banho & Tosa".

Nas redes sociais, Rick compartilhava momentos com os amigos, fotos de viagens e momentos no trabalho.

De acordo com amigos, ele teria gastado R$ 4,5 mil para realizar o procedimento na clínica de Amanda Becker.

