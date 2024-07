Reprodução: Arquivo pessoal Objeto foi encontrado no telhado

Um objeto não identificado caiu do céu sobre uma residência em São Vicente, no litoral de São Paulo, no último sábado (6). A queda deixou um buraco no telhado de uma casa. Apesar do susto, ninguém se feriu.

Um forte estrondo seguido de fumaça assustou Michel Ramos dos Santos, de 39 anos, e sua família. O barulho aconteceu por volta das 20h45.

Michel, que é maquinista de trens e mora há 19 anos no bairro Náutica 3, estava descansando em casa quando ouviu algo muito forte no telhado.



O barulho parecia uma colisão entre dois veículos, segundo o morador.

"O som foi muito forte. Parecia que tinha dois carros batendo de frente, só que em cima do telhado. Eu primeiro pensei que o vento pudesse ter levado o telhado da casa. Uma vez já passei por isso. Mas, dessa vez, o barulho foi muito mais assustador”, relata Michel ao UOL.

Peça tem 27 centímetros de comprimento Reprodução: Arquivo pessoal Michel com o objeto não identificado que ele encontrou no telhado de casa Reprodução: Arquivo pessoal

"Quando cheguei lá fora, vi uma fumaça subindo do telhado. Meu coração disparou, pensei que fosse um incêndio”, disse o maquinista, que estava deitado no sofá quando ouviu o estrondo.

Michel subiu no telhado para verificar a fiação elétrica, preocupado com a possibilidade de a fumaça ser resultado de um curto-circuito. Utilizando a lanterna do celular, ele começou a inspecionar os fios em busca de danos. Ao examinar mais de perto, descobriu um pequeno buraco na telha. Logo abaixo, sobre a laje, percebeu um objeto incandescente, do qual emanava uma densa fumaça cinza-claro.

“Subi no telhado de meias, na pressa para ver o que estava acontecendo. A peça de metal estava morna em uma parte e em brasa na outra, incandescente. Não parecia com nada que eu já tivesse visto antes. Ela caiu perto do cano da caixa d'água, que derreteu um pouco, mas por sorte não vazou água”, disse Michel Ramos.





Como é o objeto?



A peça é cilíndrica, medindo aproximadamente 27 centímetros de comprimento por 5 centímetros de diâmetro. Preocupado com sua natureza desconhecida, Michel contatou amigos para ajudá-lo a identificar o objeto. Inicialmente suspeitando ser uma bomba caseira, ele recebeu orientação para informar a polícia através de um boletim de ocorrência online.

Ainda, um colega sugeriu que o objeto poderia ser lixo espacial. "Fiquei muito assustado. Liguei para um amigo para tentar entender o que poderia ser aquilo. Ele sugeriu que poderia ser lixo espacial."

Por precaução, o objeto está guardado fora da residência, armazenado com segurança em uma caixa para evitar qualquer risco à família. Michel está aguardando instruções das autoridades sobre os próximos passos a seguir.

A AEB (Agência Espacial Brasileira) informou, em nota, que, caso um objeto não identificado seja visto, é importante entrar em contato imediatamente com as autoridades locais, como a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros. Eles irão isolar a área e avaliar os possíveis riscos envolvidos.

"Considerando que as chances de queda de um objeto espacial são pequenas, a Força Aérea Brasileira (FAB) pode ser acionada para verificar a possibilidade de se tratar de um objeto utilizado na aeronáutica, como balões meteorológicos ou peças de aeronaves", disse nota da AEB.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.