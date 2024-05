Reprodução/Instagram Katherine foi assaltada no litoral de SP

A cantora Katherine Bermudes foi assaltada em São Vicente, no litoral de São Paulo , na madrugada desta sexta-feira (10). De acordo com a profissional de 27 anos, ela perdeu o carro, um celular e equipamentos de som. Durante o assalto, um dos criminosos levaram até um anel, arracado com a boca.

Katherine conta que foi abordada por cinco bandidos enquanto estava com sei filho de 1 ano e um mês. "Eu até tentei colocar a ré, mas fiquei nervosa, o carro morreu. Eles me renderam e já chegaram perto, abrindo a porta. [Disseram] 'Vai, vai, vai, pega tudo'", recordou, em entrevista ao g1.

Segundo a cantora, no momento do assalto, um dos bandidos achou que ela tinha uma aliança. Nervosa, a Katherine não conseguiu retirar o anel e acabou ficando sem o objeto após o assaltante puxá-lo com a boca.

Desespero

O momento mais agoniante, porém, aconteceu enquanto Katherine tentava tirar seu filho da cadeirinha de bebê. Em meio ao nervosismo, a cantora encontrou dificuldades e foi pressionada pelos criminosos.

"Cadeirinha de criança é muito firme, muito forte. Não é fácil de abrir, você tem que fazer uma força com o dedo. Então, imagine no nervoso, foi pior ainda. Não abria, foi terrível [...] Eu só sabia pedir isso: ‘por favor, só deixa eu tirar meu filho, vocês me levam tudo, deixa eu só tirar ele'", contou.

A reportagem do Portal iG entrou em contato com a assessoria da Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo e aguarda um retorno.

