Reprodução: TV TEM Acidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira (5)

Um acidente de ônibus na madrugada de sexta-feira (5) , em Itapetininga, região de Sorocaba, interior de São Paulo, deixou dez mortos. Outras cinco pessoas ficaram gravemente feridas, 24 com ferimentos leves e 12 moderados, segundo a Artesp.

Para onde o ônibus ia?

O ônibus saiu da cidade de Itapeva (SP) e tinha como destino a cidade de Aparecida. O veículo é da empresa Onix Turismo.

Onde aconteceu o acidente?

O acidente aconteceu no km 171 da SP-127 - Rodovia Francisco da Silva Pontes.

Quantas pessoas viajavam no veículo?

Havia 52 pessoas no ônibus, segundo o Bom dia SP, programa da Rede Globo.

As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Dr. Léo Orsi Bernardes (Hlob), em Itapetininga, para o Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS) e para o Hospital Adib Jatene, também em Sorocaba.



Acidente de ônibus Reprodução: Artesp Via interditada no trecho do acidente Reprodução: TV TEM Destroços do ônibus Divulgação: Defesa Civil Acidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira (5) Reprodução: TV TEM





Qual foi a causa do acidente?

Segundo informações preliminares, o transporte teria apresentado uma pane mecânica e bateu em um pilar de um viaduto. Ainda, a Defesa Civil não descarta que problemas na pista e até uma situação ligada ao motorista teriam causado o acidente.

Segundo a Polícia Civil, o caso está sendo tratado como homicídio culposo, quando o autor não tem a intenção de matar.





Houve congestionamento?

Na manhã desta sexta-feira, havia 6 quilômetros de congestionamento na região. A CCR, concessionária que administra a via, informou que as faixas norte e sul, assim como o acostamento, seguem interditados no trecho do acidente.

O que diz a Onix Turismo?

A Onix, empresa responsável pelo ônibus, informou que o motorista é funcionário da empresa e que o veículo tinha capacidade para 54 pessoas. A companhia afirmou, ainda, que o transporte foi fretado para realizar a viagem até Aparecida, saindo de Itapeva, segundo o g1.

A empresa disse que aguarda os laudos técnicos que devem revelar a causa do acidente.

Nas redes sociais, a Onix lamentou o ocorrido e informou que presta apoio aos afetados pelo acidente.







Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp .