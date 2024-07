Reprodução: Artesp Ônibus teria batido em um pilar

Ao menos dez pessoas morreram em um acidente de ônibus nesta madrugada de sexa-feira (5), em Itapetininga, região de Sorocaba, interior de São Paulo. Outras três pessoas ficaram gravemente feridas, 24 com ferimentos leves e 13 moderados.

O ônibus saiu da cidade de Itapeva e tinha como destino a cidade de Aparecida. O veículo é da empresa Onix Turismo.

O acidente aconteceu no km 171 da SP-127 - Rodovia Francisco da Silva Pontes. Segundo informações preliminares, o transporte teria apresentado uma pane mecânica e bateu em um pilar de um viaduto.



Havia 52 pessoas no ônibus. As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Dr. Léo Orsi Bernardes (Hlob), em Itapetininga, para o Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS) e para o Hospital Adib Jatene, também em Sorocaba.



A faixa e o acostamento do sentido sul da rodovia estão bloqueados, além de uma via sentido Itapetininga. Nesta manhã, ainda há 6 km de congestionamento na região.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.