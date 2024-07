Reprodução O Etna tem uma longa história de atividade vulcânica





Nesta terça-feira (2), a cratera “Voragine” do vulcão Etna voltou à atividade depois de um período de quatro anos de silêncio. Fragmentos incandescentes foram expelidos do topo do vulcão, acompanhados de explosões, criando uma espetacular "cascata" de lava que fluiu através da nova cratera.

A atividade vulcânica no Etna, situado a três mil metros de altitude, aumentou gradualmente, culminando em um crescimento rápido e intenso das erupções.

Etna e Stromboli são considerados os vulcões mais explosivos do mundo devido às suas composições de magma, que podem desencadear erupções muito fortes por causa das pequenas variações na sua química.

Localizado na costa leste da Sicília, na Itália, o Monte Etna é um dos vulcões mais ativos do mundo e, com aproximadamente 3.329 metros de altura, é o vulcão mais alto da Europa continental.

O Etna tem uma longa história de atividade vulcânica, caracterizada por erupções frequentes de várias intensidades, que incluem fluxos de lava, explosões de cinzas e atividade sísmica.

Assista ao vídeo abaixo:











Vulcão é reconhecido pela UNESCO

Além de seu impacto geológico e ambiental, o Monte Etna é conhecido por suas paisagens impressionantes e é uma atração turística popular.

Sua importância cultural e histórica é significativa, sendo mencionado em várias lendas e mitologias antigas. Em 2013, o Monte Etna foi declarado Patrimônio Mundial da UNESCO, reconhecendo sua relevância científica, cultural e paisagística.

