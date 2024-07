Reprodução: redes sociais/PMPR Mulher diz ter jogado o ácido por ciúmes de Isabelly

Isabelly Ferreira, 23, foi agredida a mando do ex-namorado, conforme comunicado do Ministério Público do Paraná divulgado nesta quarta, 3. A mulher foi atacada com soda cáustica em Jacarezinho, Paraná, em junho. Relembre o caso aqui.

Marlon Ferreira Lemes, 28, está preso e convenceu uma companheira, Débora Custódio, de promover o ataque . Lemes está detido desde 23 de fevereiro por roubo e uso de arma branca. Débora foi presa preventivamente.

Ex-namorado ordena ataque com soda cáustica

As provas para incriminar Lemes e Custódio foram encontradas no celular da mulher. Os dois trocaram áudios sobre o ataque. Além disso, também há vídeos de câmera de segurança que captaram o momento.

A dupla foi acusada separadamente de tentativa de homicídio qualificado. São agravantes motivo fútil, emprego de meio cruel e tentativa de feminicídio.

Ainda, o Ministério Público pediu uma indenização monetária para cobrir danos materiais, morais e procedimentos estéticos.

Tentativa de homicídio x lesão corporal

Tanto Marlon quando Débora se declararam inocentes.

Igor José Ogar, advogado do ex-namorado, disse ao UOL que não concorda com a acusação de homicídio:

“A acusação tem que vir no limite daquilo que realmente aconteceu. Não que seja exacerbado, uma vez que entendemos que não houve, de qualquer forma, tentativa de homicídio. Isso já está rechaçado dentro do próprio processo. Não há, então, qualquer conduta com natureza ou com dolo homicida praticada pelo Marlon",

A defesa de Débora também discorda da acusação de homicídio e querem diminuir a acusação para lesão corporal. Para eles, a denúncia atual é “exagerada” e “movida por comoção social”, além de não anteder a “elementos essenciais.”

Em uma nota, ainda, culparam Marlon em nota publicada:

"Após uma análise minuciosa, confirmamos que os dados estão segundo as informações divulgadas anteriormente, evidenciando a participação efetiva do Sr. Marlon como autor intelectual do crime

É importante destacar que nossa cliente agiu sob coação, executando o crime por medo e temor, sem ter outra alternativa. Continuamos empenhados na defesa de nossa cliente, buscando esclarecer todos os fatos e circunstâncias que envolvem este caso.

Jean Campos e Laís Vieira"