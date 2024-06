Reprodução/redes sociais Isabelly foi atacada com ácido em rua no Paraná

A jovem Isabelly Ferreira recebeu alta do Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina (UEL), no Paraná, após ser internada devido a um ataque com soda cáustica. A agressão ocorreu no dia 22 de maio, no centro de Jacarezinho, Paraná.

A suspeita, Débora Custódio , confessou o crime dois dias após o incidente, alegando ciúmes como motivação. Segundo a polícia, Débora atacou Isabelle porque a vítima teria se envolvido com o ex-namorado dela.

Câmeras de segurança capturaram Isabelle saindo da academia pouco antes de ser abordada por Debora, que estava disfarçada com uma peruca loira. A agressora jogou uma mistura de soda cáustica e água no rosto e peito de Isabelle, causando lesões graves.

Regiane Ferreira, mãe da vítima, comentou no programa ''Encontro'' da TV Globo sobre seu medo de que a substância tivesse danificado os órgãos internos da filha, mas isso não ocorreu.

Após o ataque, Débora tentou se esconder em uma área de matagal. Dias depois, a polícia encontrou roupas e a peruca usadas por ela durante o crime em sua residência. A soda cáustica é um composto químico altamente corrosivo e causou graves ferimentos na boca de Isabelly.

A família de Isabelle registrou um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento dela, preocupada com sua ausência, já que ela sempre foi muito cuidadosa com seus filhos. Débora Custódio foi denunciada pelo Ministério Público (MP) por tentativa de homicídio qualificado.

Seus advogados, Jean Campos e Laís Vieira, argumentam que a acusação é exagerada e influenciada pela comoção pública. Eles afirmam que a denúncia não possui elementos suficientes para uma representação justa do caso.