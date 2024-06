Reprodução: redes sociais/PMPR Mulher diz ter jogado o ácido por ciúmes de Isabelly

Nesta quinta-feira (6), o Ministério Público do Paraná (MP-PR) denunciou Débora Custódio, de 22 anos, por tentativa de homicídio qualificado após ela confessar ter jogado soda cáustica na jovem Isabelly Aparecida Ferreira Moro, de 23 anos, em Jacarezinho, no Paraná.

O crime aconteceu no mês passado. Isabelly, que é ex-companheira do namorado de Débora, ia para a academia quando foi atacada com soda cáustica. A vítima sofreu várias queimaduras e ficou 12 dias internada.

Débora foi presa preventivamente na Cadeia Pública de Santo Antônio da Platina, após confessar o crime à polícia.

A denúncia, apresentada por meio da 1ª Promotoria de Justiça, destaca a alegação de agravantes, como uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, motivo fútil (ciúmes), emprego de meio cruel e feminicídio.

O MP também solicita o pagamento de uma quantia fixa à vítima para reparação dos danos materiais, morais e estéticos.

Se a Justiça acatar a denúcia, a acusada se tornará ré pelo crime de tentativa de homicídio.

O que diz a defesa de Débora

Para a defesa de Débora, a denúncia é "exagerada" e "movida por comoção social",, pois a acusada não tinha a intenção de matar, mas sim de causar lesão corporal.

Segundo o portal "Uol", os advogados Jean Campos e Laís Vieira consideram que a denúncia "carece de elementos essenciais para uma adequada representação do ocorrido" após analise dos fatos e circunstâncias. Os defensores afirmam que buscarão a "desclassificação do crime de homicídio para o crime de lesão corporal".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp