Divulgação: PF Polícia Federal em Operação Terra Fértil

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira (2), a Operação Terra Fértil, para descapitalização patrimonial e a desarticulação de uma organização criminosa que atua no tráfico internacional de drogas. Segundo a investigação, há envolvimento do Primeiro Comando da Capital (PCC) , e o alvo principal é Ronald Roland.

"O homem já fora investigado em outras ocasiões pela PF e há suspeitas de que ele enviava cocaína para países das Américas do Sul e Central, com destaque para remessas a violentos cartéis mexicanos", disse a PF.



A corporação cumpre nove mandados de prisão preventiva e 80 de busca e apreensão, além do sequestro de bens e bloqueio de contas, todos expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal da Comarca de Belo Horizonte (MG). A operação ocorre em sete estados: Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Bahia e Goiás



As investigações indicam que um narcotraficante internacional e pessoas físicas e jurídicas associadas a ele eram membros de uma quadrilha que cometia diversos crimes, visando principalmente ocultar e dissimular o patrimônio proveniente do tráfico internacional de drogas.





PCC

As investigações revelaram que o grupo criminoso montou uma rede complexa, com diversas pessoas conectadas entre si, incluindo indivíduos ligados ao PCC.

Segundo a investigação, os envolvidos criavam empresas de fachada, sem funcionários, e compravam imóveis e veículos de luxo para terceiros, além de movimentarem grande quantia de valores, que não era compatível com seu capital social.

Ainda, havia transações com empresas por meio de criptomoedas e de atividades que não tinham relação com o ramo de negócio, o que pressupõe a omissão da origem ilícita dos valores.

A organização teria lucrado mais de R$ 5 bilhões de reais no período de pouco mais de 5 anos, segundo estimativas da PF obtidas pela Folha de São Paulo.

