Reprodução Avião sofreu com turbulência

Na madrugada desta segunda-feira (1º), um avião da companhia aérea Air Europa, que seguia da Espanha para o Uruguai, teve que realizar um pouso de emergência em Natal, no Rio Grande do Norte , após enfrentar uma forte turbulência.

Além dos 30 feridos, o incidente deixou diversos passageiros em pânico . Alguns relataram a experiência à TV Globo.

A boliviana Sandra Saldaña, uma das passageiras do voo, relatou que algumas pessoas "voaram" para o teto da aeronave durante a turbulência. "Foi muito desespero", descreveu.

"Foi como um 'objeto de ar' que nos sugou. E o avião caiu 400 metros de uma vez. Houve muitos feridos. O avião, também por dentro, se 'quebrou' muito. Por sorte, não tive nada, porque tinha colocado o cinto, mas quem estava sem cinto voou [dentro do avião]. Foi impressionante. Mas foi um segundo também. Muito rápido. Não cheguei a dar conta do que se passou", disse a estudante Victoria Reolato que machucou o dedo médio da mão esquerda e teve ferimentos na cabeça.

"Um caos total. No avião e fora. Queremos voltar ao Uruguai. Foram muitas horas, estou muito cansado", disse o comerciante Luciano Campos.

Após o pouso de emergência, os passageiros chegaram ao Recife na noite de segunda e, de lá, embarcaram em um novo voo para Montevidéu, no Uruguai.

Feridos

O voo seguia com 325 passageiros em um Boeing 787-9 Dreamline. De acordo com a Zurich Airport Brasil, companhia que gerencia o Aeroporto de Natal, a aeronave solicitou o pouso de emergência às 2h32 do dia 1º de julho.

Segundo a Air Europa, sete passageiros tiveram lesões de graus variados, além de um "número indeterminado de pessoas com pequenas contusões". Os feridos foram encaminhados para o Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, em Natal

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) de Natal prestou atendimento a no mínimo 30 passageiros, de diversas nacionalidades. Segundo a equipe médica, os pacientes bateram a cabeça na turbulência e tinham fraturas na cervical, lesões na face e dores no tórax.

