Reprodução Avião sofreu com turbulência





Na madrugada desta segunda-feira (1º), um avião da companhia aérea Air Europa foi forçado a realizar um pouso de emergência em Natal após enfrentar uma forte turbulência. Durante o episódio, um homem ficou preso entre o teto e o bagageiro da aeronave, necessitando da ajuda de dois passageiros para retornar ao chão.

O voo, que partiu de Madri com destino a Montevidéu, transportava 325 passageiros. A turbulência causou o desprendimento de diversos painéis internos do avião, resultando em ferimentos para 30 pessoas a bordo.

Entre os feridos, uma passageira foi encaminhada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, com suspeita de trauma encefálico. Outra vítima sofreu uma fratura no fêmur e precisou passar por cirurgia.

Além disso, quatro passageiros foram levados para unidades de saúde locais, enquanto cinco foram transferidos para hospitais privados.

Veja o vídeo abaixo:





Empresa prestou ajuda

A Air Europa emitiu uma nota informando que está prestando assistência a todos os passageiros, com atenção especial aos feridos. Aqueles que não se machucaram foram encaminhados para Recife, de onde seguiram viagem para Montevidéu.





“Por não ser um destino da Air Europa, a equipe da empresa viaja para Natal e Recife para dar melhor atenção aos nossos clientes. Todas as pessoas que necessitaram de cuidados de saúde estão sendo tratadas em unidades de Natal”, explicou a empresa.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.